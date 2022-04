La Fundación Ethereum, que gestiona la financiación para el desarrollo de la cadena de bloques Ethereum, ha anunciado sus últimas participaciones, que ahora incluyen un 19% de activos tradicionales, fuera del mundo de las criptomonedas.

Según la última actualización de estas cifras, la fundación tiene alrededor de 302 millones de dólares en activos no 'cripto' e inversiones que, según dice, ayudan a proporcionar un mayor margen de seguridad contra las caídas del mercado de las divisas digitales. En cuanto a sus criptoactivos, más del 99% se mantienen en el ether.

"Si bien es notable que una de las organizaciones más importantes en el desarrollo de la segunda cadena de bloques más grande del mundo tenga grandes cantidades de activos que no son 'cripto', no es muy sorprendente", comenta Simon Peters, analista experto en criptoactivos de eToro. "La fundación no ha revelado cuáles son estos activos, pero es probable que se trate de moneda fiduciaria", agrega.

El experto añade que "la realidad es que, al igual que los usuarios e inversores normales, incluso las principales fundaciones de criptoactivos tienen que ser capaces de conectarse tanto a la infraestructura financiera tradicional como a la de criptoactivos, lo que hace que la combinación de una cartera sea esencial". "También está demostrando una buena gestión del riesgo al diversificar su base de activos, algo que todos los inversores deben tener en cuenta con cualquier clase de activo importante", añade.

Con el retraso de la Fusión -el cambio de protocolo de ethereum a prueba de participación desde prueba de trabajo- y la debilidad de los mercados, "la decisión de mantener una parte de diferentes activos parece acertada", agrega Peters. "El ether está en el camino hacia una nueva era, pero sin duda habrá baches en ese recorrido. Diversificar en ese contexto tiene mucho sentido", concluye.