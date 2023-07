La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA, por sus siglas en inglés) de Kuwait ha prohibido de forma "absoluta" todas las operaciones con criptomonedas en el país del Golfo Pérsico para combatir el blanqueo de capitales.

De igual modo, el regulador también ha prohibido tajantemente la minería de activos digitales, prohibió el reconocimiento de las criptomonedas como moneda descentralizada y advirtió a los ciudadanos de la nación asiática de que las empresas no están autorizadas a prestar ningún tipo de servicios relacionados con las criptomonedas.

No obstante, los valores regulados por el Banco Central de Kuwait y otros valores e instrumentos financieros regulados por la Autoridad de Mercados de Capitales están excluidos de esta prohibición.

Según han explicado, el regulador ha querido recalcar que las criptomonedas "no tienen estatus legal y no son emitidas ni respaldadas" en el país oriental. "No están vinculadas a ningún activo o emisor, y que los precios de estos activos están siempre impulsados por la especulación que los expone a una fuerte caída", han añadido.

Cualquier violación de estas leyes acarreará duras sanciones para los ciudadanos, aseguran desde el regulador kuwaití.

Según informes locales, las restricciones sobre criptomonedas de la CMA forman parte de una nueva prohibición interdepartamental sobre criptomonedas en la que participan varias autoridades supervisoras de Kuwait. El Banco Central de Kuwait, el Ministerio de Comercio e Industria y la Unidad Reguladora de Seguros han emitido circulares similares.

La postura de Kuwait contrasta con la de otros mercados emergentes como Hong Kong o Singapur, los cuales han protagonizado grandes avances en materia regulatoria para los criptoactivos.