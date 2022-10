“Le estamos dedicando demasiado tiempo a las criptomonedas”. Así de tajante se ha mostrado el contralor de la Moneda (OCC) de los Estados Unidos, Michael Hsu, quien ha criticado que los reguladores estén prestando atención al mercado de criptoactivos en lugar de a otras cuestiones de mayor urgencia.

“Es un tema interesante, tiene cuestiones espinosas... pero en relación con otras cuestiones tecnológicas y bancarias, creo que ahora estamos sobreponderando las criptomonedas”, ha señalado el funcionario estadounidense en una entrevista concedida a la agencia ‘Reuters’.

En este sentido, Hsu ha mostrado su preocupación por “la persistencia de la ocupación del espacio cerebral” que las criptomonedas están teniendo en la población y ha subrayado que “no estamos gastando ese tiempo y atención en otras cosas” que son “el futuro”, como las 'fintech'. “Están aquí para quedarse porque son el futuro, así que construyamos correctamente el futuro”, ha añadido.

El contralor de la Moneda es un reconocido criptoescéptico, que recientemente describió al sector de las criptomonedas como “una industria inmadura basada en una tecnología inmadura” en una mesa redonda celebrada en la Facultad de Derecho de Harvard, al tiempo que advirtió sobre el FOMO ('Fear Of Missing Out'), un síndrome que empuja a la gente a imitar a otros para "no perderse" un fenómeno concreto, del sector de las criptomonedas, que según él fomenta la “especulación salvaje” en lugar de la innovación.

“Las promesas de innovación e inclusión a menudo enmascaran la promoción de las criptomonedas de un ambiente de fiebre del oro que explota el miedo de la gente a perderse el próximo Google o Amazon”, explicó Hsu, al tiempo que destacó que su escepticismo “se debe a la frustración de que las innovaciones más prometedoras hayan sido desplazadas”.

No han sido las únicas declaraciones del funcionario estadounidense a este respecto, ya que este jueves señaló en el programa ‘First Mover’ de CoinDesk que la falta de definición en los planes de expansión de las empresas de ‘criptos’ está obstaculizando el trabajo de los reguladores.

"Parte de esta confusión se debe a que hay partes de la industria de las criptomonedas que no saben qué quieren ser cuando crezcan: quieren ser un poco de todo para todos. En algún momento tendrán que decidir", explicó Hsu, quien también destacó los “fracasos” del prestamista de ‘criptos’ Celsius Network y del fondo de cobertura Three Arrows como ejemplos de los “problemas fundacionales” que la industria necesita abordar.

“Si no tienes unas bases sólidas, no importa cuál sea tu hoja de ruta porque la empresa no va a escalar de forma sostenible. Si quieres que algo escale, juega a largo plazo. Debes tener unos cimientos sólidos”, añadió el contralor de la Moneda, antes de asegurar que su departamento está abierto a debatir sobre formas “controladas” de permitir el crecimiento de estas compañías: “Somos todo oídos. A lo que somos alérgicos es al “déjame hacer lo que quiera” porque no es algo seguro”.