Así lo refleja un informe del gestor de fondos institucionales CoinShares, que destaca que el total de retiradas de estas última 4 semanas asciende a 200 millones de dólares, lo que representa el 0,6% del total de activos gestionados por los fondos de inversión.

Estos flujos de salida coincidieron con importantes caídas de los precios de las criptomonedas la semana pasada, incluida la caída del bitcoin, que pasó de superar los 28.000 dólares en su punto álgido el miércoles a situarse por debajo de los 26.000 dólares a última hora del viernes. Los recientes descensos de los precios han provocado una caída del 13% desde el máximo alcanzado a mediados de abril.

1/5: Digital asset investment products saw a 4th consecutive week of outflows totalling US$54m, bringing the total outflow to US$200m.



