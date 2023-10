Ferrari permitirá a los clientes de EEUU pagar con criptomonedas sus automóviles de lujo. El fabricante italiano ha empezado a aceptar estos activos digitales como medio de pago para sus deportivos y ha anunciado que ampliará el sistema a Europa tras las solicitudes de varios de sus clientes.

Según ha informado 'Reuters', el director comercial y de marketing de la firma transalpina, Enrico Galliera, subrayó que las criptomonedas se habían esforzado por reducir su huella de carbono mediante la introducción de nuevo software y un mayor uso de fuentes renovables. En consecuencia, Ferrari ya no veía problemas para aceptarlas como método de pago.

"Nuestro objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030 a lo largo de toda nuestra cadena de valor está absolutamente confirmado", ha indicado en una entrevista.

Según Galliera, Ferrari ha recibido numerosas peticiones del mercado y de los distribuidores, ya que muchos de sus clientes han invertido en criptomonedas. "Algunos son inversores jóvenes que han construido sus fortunas en torno a las criptodivisas. Otros son inversores más tradicionales, que quieren diversificar sus carteras", ha apuntado.

En este sentido, cabe señalar que algunas criptomonedas, como ethereum (ETH) , han mejorado su eficiencia energética al pasar a un modelo 'proof-of-stake' (prueba de participación). Por el contrario, la mayor criptomoneda del mundo, el bitcoin (BTC), sigue suscitando críticas por su minería, que consume mucha energía, y su modelo 'proof-of-work' (prueba de trabajo).

Asimismo, Galliera no reveló cuántos coches esperaba vender Ferrari a través de criptomonedas. El directivo del fabricante italiano indicó que la cartera de pedidos de la compañía era fuerte y totalmente reservada hasta bien entrado 2025, pero la compañía quería probar este universo en expansión. "Esto nos ayudará a conectarnos con personas que no son necesariamente nuestros clientes, pero que podrían permitirse un Ferrari", ha agregado.

"El interés es el mismo en Estados Unidos y en Europa, no vemos grandes diferencias", sentenció Galliera.

Ferrari ha recurrido a uno de los mayores procesadores de pagos de criptomonedas, BitPay, para la fase inicial en EEUU, y permitirá transacciones en bitcoin, ether y USDC, una de las mayores 'stablecoins'. Ferrari podría utilizar otros procesadores de pagos en diferentes regiones.

"Los precios no cambiarán, no habrá comisiones ni recargos si se paga a través de criptodivisas. Este era uno de nuestros principales objetivos: evitar, tanto a nuestros concesionarios como a nosotros, manejar directamente criptodivisas y estar protegidos de sus grandes fluctuaciones", ha señalado Galliera, quien cree que otras marcas "se unirán pronto" a esta estrategia. Cabe recordar que Tesla ya no acepta bitcoin como medio de pago.

Según indica 'Reuters', Bitpay convertirá inmediatamente los pagos con criptodivisas en moneda tradicional en nombre de los concesionarios de Ferrari, por lo que estarán protegidos de las oscilaciones de precios. Como procesador de pagos, BitPay se asegurará de que las monedas virtuales procedan de fuentes legítimas y no deriven de actividades delictivas o se utilicen para blanquear el producto del delito o evadir impuestos.