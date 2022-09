El regulador británico FCA (Financial Conduct Authority) ha lanzado una alerta sobre el operador de criptomonedas FTX, creado y dirigido por el multimillonario Sam Bankman-Fried, al calificarlo como una "firma no autorizada" en Reino Unido.

"Creemos que esta firma puede estar proporcionando servicios o productos financieros en el Reino Unido sin nuestra autorización", ha señalado la FCA en un comunicado. "Esta firma no está autorizada por nosotros y se dirige a personas en el Reino Unido", ha añadido el regulador.

FTX, que opera en los países de la zona euro tras haber recibido una autorización de Chipre a principios de año, publicó un comunicado en 2021 en el que señalaba que había suspendido la oferta de sus productos en Reino Unido.

"A partir del 6 de enero de 2021, los clientes minoristas del Reino Unido ya no podrán operar con criptoderivados en FTX. Los clientes minoristas del Reino Unido podrán seguir manteniendo y deshaciendo posiciones después de esa fecha, pero no podrán abrir nuevas posiciones". Sin embargo, esta limitación no se impuso a los clientes profesionales, según indica la web 'Finance Magnates'.