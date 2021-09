El mercado de las criptomonedas no ha sido capaz de actuar como 'safe haven' en la crisis del coloso China Evergrande Group, que este lunes desató el pánico en los mercados por su inminente quiebra con tintes de Lehman Brothers. Además de la aversión al riesgo que provoca tal acontecimiento que se considera sistémico, y que ha sido el catalizador de las ventas en el bitcoin y los activos criptográficos, la caída del gigante inmobiliario del país asiático entraña peligros adicionales para este floreciente mercado. En concreto, analistas y expertos avisan de un posible efecto dominó que tiene el potencial de hacer quebrar la ‘stablecoin’ tether.

Esta moneda estable (de ahí el término en inglés ‘stablecoin’) son criptoactivos respaldados por el dólar y se cambian en una proporción 1:1 con la moneda estadounidense. El USDT, nombre de la ‘stablecoin’ de la compañía Tether -aunque se usan ambos nombres para referirse al token- es actualmente la tercera criptodivisa por capitalización de mercado, con un volumen de operaciones que ha llegado a alcanzar los 2,5 billones de dólares en operaciones mensuales, casi el doble que el bitcoin y 2,5 veces más que el ethereum.

Pero el problema principal del USDT es que los inversores y economistas están preocupados porque el emisor del tether no tiene suficientes reservas de dólares para justificar su vinculación al dólar, un hecho que provoca gran nerviosismo entre las autoridades de EEUU y que ha llevado a la Reserva Federal (Fed) y al Departamento del Tesoro a ponerse manos a la obra para buscar una regulación que someta estos activos bajo control. De hecho, según informaciones de 'The New York Times', sopesan designar este tipo de activos criptográficos como un riesgo para el sistema.

En mayo, Tether desglosó las reservas de su 'stablecoin'. La empresa reveló que sólo una fracción de las mismas -el 2,9%, para ser exactos- estaba en efectivo, mientras que la gran mayoría estaba en papel comercial y certificados de depósitos, una forma de deuda no garantizada a corto plazo -unos 30.800 millones de dólares-. Esto se traduce en que con cerca de 70.000 millones de dólares en tokens en circulación, Tether tiene más depósitos que muchos bancos estadounidenses.

La relación con Evergrande llega precisamente a través de estas reservas no especificadas, según analizan varios expertos, una auténtica ‘caja negra’ cuyo contenido bien podría estar repleto de colateral de empresas que tengan parte de la deuda de 300.000 millones del asediado promotor chino. El emisor de la USDT declaró la semana pasada que no tenía intereses a corto plazo de la empresa inmobiliaria, pero bien podría tener una enorme exposición en forma de otras obligaciones chinas.

La deuda del promotor está repartida entre un ejército de bancos y otras instituciones financieras, lo que lleva a algunos analistas a preocuparse de que su colapso sea un “momento Lehman” para la economía mundial. Y esta es una de las razones por las que la ansiedad en torno a Tether se ha centrado en gran medida en si posee papel comercial chino en general, y no sólo si posee el de Evergrande, explica el columnista David Z. Morris en ‘CoinDesk’.

Las relaciones se pueden establecer de forma clara porque Tether, el ente emisor, tiene sede en Hong Kong, exactamente donde cotiza Evergrande. Por lo tanto, se teme que sea una pieza más de la reacción en cadena que se ejecutará en China si hay un colapso de la empresa. Hasta el mismo Jim Cramer ha aludido este asunto desde su sección 'Mad Money' de la 'CNBC’. “Toneladas de empresas chinas pueden ser aplastadas por este fiasco y eso podría significar un verdadero problema si se genera un efecto bola de nieve”, ha avisado.

Los criptoinversores deben estar alerta mientras se desarrolla la situación del coloso inmobiliario, incluso si no poseen personalmente tether, porque la 'stablecoin' se utiliza para comprar bitcoin y ether, ha proseguido Cramer. "Si el tether colapsa, bueno, entonces va a destripar todo el ecosistema de las 'criptos'", ha asegurado. "Así que si posees cripto en cualquier forma y tienes grandes ganancias, recomiendo hace caja", ha sentenciado.