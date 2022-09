Tras los cuatro días que han transcurrido desde que Ethereum cambió al consenso de prueba de participación (Proof-of-Stake -PoS-), la cadena de bloques y todas sus bifurcaciones han caído de manera muy significativa.

El ethereum (ETH), el token de Ethereum, cayó más de un 25%, mientras que sus bifurcaciones ethereum classic (ETC) y ethereum Proof-of-Work (ETHW), la más reciente bifurcación dura, dejaron ver una dinámica aún peor. Asimismo, Ethereum Classic continuó bajando más rápido día a día y terminó la semana con un 3% por debajo de la principal 'altcoin', mientras que ETHW ha perdido casi el 80% de su valor en tan solo cuatro días, informa 'UToday'.

La caída de todas las criptomonedas de Ethereum fue pronosticada por muchos cuando el primer día, tras celebrarse el evento, se produjo una venta de la altcoin y el aumento del dominio del bitcoin. Situación que ve vio empeorada debido a la publicación simultánea de una serie de noticias negativas que describían tanto los duros planes de la SEC, representada por su jefe Gary Gensler, para las criptodivisas PoS, y así, como el hecho de que el 40% de todo los nodos PoS de Ethereum están controlados por sólo dos entidades tras la Fusión.

Ethereum Classic tenía posibilidades de sobrevivir si todos los mineros que se quedaron sin ETH, se pasaban a ETC. Pero resultó que tampoco nadie necesita ETC, como bien informó el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, y además, según WhatToMine, su minería no es rentable por el momento.

Las posibilidades de éxito de Ethereum PoW eran inicialmente casi nulas debido a la falta de profesionalidad del equipo, como dijo un destacado desarrollador de blockchain. Y, además, Grayscale, uno de los mayores gestores de fondos, anunció al final de la semana la venta de 3 millones de ETHW, afirma 'UToday'.