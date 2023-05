“En la actualidad, las empresas de criptominería no tienen que pagar por el coste total que imponen a los demás, en forma de contaminación medioambiental local, mayores precios de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima”, han subrayado desde el CEA.

Si bien otras industrias de alto consumo energético no tendrían que pagar un impuesto similar, el CEA ha argumentado que “la minería de criptomonedas no genera los beneficios económicos locales y nacionales que suelen asociarse a las empresas que utilizan cantidades similares de electricidad”.

Asimismo, el Consejo ha destacado que el elevado consumo de energía de las criptomineras tiene “efectos indirectos negativos” en el medio ambiente, la calidad de vida y las redes eléctricas donde se ubican estas empresas. “La contaminación derivada de la generación de electricidad recae de manera desproporcionada en los barrios de bajos ingresos y en las comunidades de color. El consumo intensivo y a menudo volátil de energía de las criptomineras también puede hacer subir los precios de la electricidad para los consumidores y puede aumentar los riesgos para las redes eléctricas locales, descargando los equipos, provocando interrupciones del servicio y peligros para la seguridad”, han añadido.

Today the CEA released a blog highlighting a new tax in the President’s budget, the Digital Asset Mining Excise Tax (“DAME Tax”), a tax equal to 30 percent of the cost of the electricity cryptominers use once fully phased in. 1/ https://t.co/944x0wVVB5