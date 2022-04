En marzo de 2021, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, decidió vender un token no fungible (NFT) del primer tuit de la historia de la plataforma. El tuit en cuestión se remontaba a 2006 y en él Dorsey decía "just setting up my twttr". El NFT fue adquirido por el criptoempresario de origen iraní Sina Estavi por 2,9 millones de dólares, cuyos beneficios se destinarán a obras de caridad.