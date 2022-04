La semana para el mercado de las criptomonedas ha sido convulsa a nivel de precios, ya que las recientes caídas han cambiado el análisis técnico para la reina de las criptos, que por otra parte ha dejado un hito tan relevante como el minado del token número 19 millones. En el ecosistema cripto, los movimientos de Terra y la Luna Foundation Guard o la compra del 9% de Twitter por parte del fundador de Tesla, Elon Musk, y lo que eso puede significar para el dogecoin, se cuentan entre las noticias más destacadas de la semana.

Después de alcanzar máximos anuales el 29 de marzo por encima de 48.000 dólares, el bitcoin entró en una consolidación esta semana que acabó en corrección o, lo que es lo mismo, en una especie de 'throw back' pero sin rebote, "lo que invalida la figura técnica que había dibujado el precio, ya que el triángulo simétrico no está funcionando", explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. "No obstante, esto no quiere decir que haya caídas a la zona de 36.500 y 35.000, los soportes más importantes", agrega.

Los analistas explican los recortes como una reacción de los mercados a las actas de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed) que tuvo lugar hace dos semanas "y como sabemos, cuando los mercados de valores caen, las criptomonedas caen también", comenta Lark Davis, fundador de Wealth Mastery.

El quid de la cuestión para este analista es que La Fed quería aumentar los tipos de interés en un 0,5% y no sólo en un 0,25%, la reducción se produjo debido al conflicto en Ucrania. Esto significa que podemos esperar subidas de tipos más agresivas en futuras reuniones. La segunda realidad, y probablemente mucho más impactante, es que la el banco central comenzará a deshacer sus casi 9 billones de activos, "lo que ejercerá una increíble presión sobre los mercados". "Bienvenidos a la era del ajuste cuantitativo. No es bueno", se exclama Davis.

Todavía en el bitcoin, esta semana se ha alcanzado la cifra de 19 millones en circulación, lo que subraya la escasez del activo, ya que tan solo quedan dos millones de existencias del total de 21 millones que programó Satoshi Nakamoto. Se estima que en 2032 la mayoría de estos habrán sido minados, lo que provocará ineludiblemente, según los expertos, una presión en los precios, ya que a medida que la oferta disponible siga disminuyendo, los vendedores exigirán mayores cantidades a cambio de los tokens disponibles.

TERRA, CARDANO, SOLANA, DOGECOIN...

El mercado de las criptomonedas también ha estado pendiente de las compras de bitcoins de la Luna Foundation Guard (LFG), que tiene como objetivo acumular una reserva de 10.000 millones de dólares en bitcoins para respaldar la blockchain Terra y su token estable el USDT. En estos momentos, cuenta con 1.600 millones de dólares en bitcoins, superando a Tesla. Además, Michael Saylor, de Microstrategy, también compró más bitcoins esta semana.

El dogecoin ha sido otra de las estrellas de los últimos días y se ha disparado tras el anuncio en Twitter. DOGE subió casi un 30% después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, anunciara que se unirá a la junta directiva de Twitter. "Los datos muestran que DOGE ha ganado aproximadamente un 50% en los últimos 30 días, pero no ha podido mantener el repunte", indica Alejandro Zala, country manager de Bitpanda en España.

Elon Musk compró una participación del 9,2% en Twitter, lo que le convierte en el mayor accionista de la compañía con más de cuatro veces la participación del fundador de la plataforma, Jack Dorsey, con un 2,25%.

Destacable también la noticia de que el Chicago Mercantile Exchange (CME) está considerando lanzar contratos de futuros para 'altcoins' populares como solana y cardano. Hasta ahora, el CME sólo ha ofrecido operaciones con bitcoin y ethereum. "Su entrada en una gama más diversa de altcoins realmente subraya la gran demanda de los inversores institucionales para obtener exposición a estos activos", afirma Davis, quien, en cambio, desprecia los contratos de CME. "Sólo son instrumentos de papel de la manipulación de Wall Street", espeta, "pero demuestra quién están prestando atención a las criptos".