La plataforma de comercio de criptodivisas Coinbase, expresó que no tenía "ninguna exposición financiera" a las empresas de criptomonedas quebradas Celsius Network, Three Arrows Capital (3AC) o Voyager Digital, con la esperanza de calmar las preocupaciones entorno a que la bolsa podría haber estado en riesgo de una crisis de liquidez, según fuentes de 'Be in crypto'.