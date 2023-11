Según una publicación realizada en la red social X (antigua Twitter), Binance.US ha detallado que 'CZ' transfirió sus derechos de voto a través de un acuerdo de representación, por lo que su interés en la empresa es "puramente económico" y "ya no estará involucrado en nuestra gobernanza".

"Estamos excepcionalmente agradecidos a 'CZ' por su orientación y asesoramiento a lo largo de los años. Con su apoyo, hemos establecido Binance.US como destino de elección de los clientes de EEUU que buscan una experiencia superior en el comercio de criptomonedas", ha añadido la compañía, que ha recordado que no tiene "ningún asunto pendiente con el DOJ, FinCEN, OFAC o CFTC". "Seguimos siendo plenamente operativos y estamos comprometidos a seguir sirviendo a nuestros clientes con los mismos productos y servicios de siempre", han apuntado.

Asimismo, la compañía ha indicado que Binace.US seguirá estando dirigida por Norman Reed y han subrayado que están "bien capitalizados" para "seguir construyendo y haciendo crecer nuestra plataforma y para hacerlo con renovada claridad e ímpetu, manteniendo el mismo compromiso de dar prioridad al cliente". "El equipo de Binance.US está tan entusiasmado como siempre con la oportunidad de nuestro negocio y nuestra misión de modernizar y democratizar el sistema financiero", han sentenciado.

