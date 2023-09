La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha demandado a Opyn, ZeroEx y Deridex, tres compañías de finanzas descentralizadas (DeFi) por el uso de sus protocolos basados en blockchain y sus contratos inteligentes para actuar como plataformas de negociación.

Según informa el supervisor estadounidense, Deridex y Opyn están acusadas de no haberse registrado como centro de ejecución de permutas financieras (SEF, por sus siglas en inglés) o mercado de contratos designado (DCM, por sus siglas en inglés), de no haberse registrado como sociedad de futuros (FCM, por sus siglas en inglés) y de no haber adoptado un programa de identificación de clientes como parte de un programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, como se exige a las FCM. ZeroEx, Opyn y Deridex también están acusadas de ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de materias primas apalancadas y con margen en activos digitales.

"Cada uno de los demandados participó en estas actividades en relación con protocolos de software basados en blockchain y contratos inteligentes, comúnmente conocidos como DeFi, que funcionaban de manera similar a las plataformas de negociación, y que pretendían ofrecer a los usuarios la capacidad de realizar transacciones en un entorno descentralizado", subraya la CFTC.

En este sentido, la Comisión ha ordenado que Opyn, ZeroEx y Deridex paguen multas de 250.000, 200.000 y 100.000 dólares, respectivamente, y que "cesen y desistan de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA, por sus siglas en inglés) y las regulaciones de la CFTC".

"En algún momento del camino, los operadores de DeFi tuvieron la idea de que las transacciones ilícitas se vuelven lícitas cuando son facilitadas por contratos inteligentes. No es así", ha indicado dijo el director de cumplimiento normativo de la CFTC, Ian McGinley.

Según McGinleym, "el espacio DeFi puede ser novedoso, complejo y en evolución, pero la División de Cumplimiento continuará evolucionando con él y perseguirá agresivamente a aquellos que operan plataformas no registradas que permiten a las personas estadounidenses negociar derivados de activos digitales".

Según la CFTC, las empresas han cooperado en la investigación y han obtenido una reducción de la sanción económica.

Por otro lado, la comisaria de la CFTC Caroline Pham, ha sugerido que el organismo de control de los mercados de derivados de Estados Unidos debería crear un programa piloto limitado para regular las criptodivisas.

"Estoy recomendando un programa piloto limitado en el tiempo de la CFTC para apoyar el desarrollo de mercados de activos digitales que cumplan las normas y la tokenización", ha indicado la comisaria republicana. Según Pham, la CFTC debería establecer un "programa por un período de tiempo específico que incorpore muchos de los componentes extraídos de programas piloto anteriores, incluyendo: requisitos de registro y elegibilidad, recursos financieros y otras condiciones, gestión de riesgos, productos y términos contractuales, y otros requisitos, incluyendo divulgaciones e informes".

Pham, que dirige el Comité Consultivo de Mercados Globales de la CFTC y creó su subcomité sobre activos digitales, ha promovido una serie de iniciativas sobre criptomonedas desde que llegó a la CFTC, incluida una propuesta con Hester Peirce, su homóloga en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), para organizar mesas redondas conjuntas sobre criptomonedas con los dos reguladores. "Mantenerse a la vanguardia requiere estar preparado para mirar hacia el futuro y prepararse para aceptar el cambio", añadió Pham.

Al igual que la SEC, la CFTC está presidida por Rostin Behnam, un funcionario designado por el Partido Demócrata que ha adoptado una postura más restrictiva con respecto a los criptoactivos.