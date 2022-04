Block, antes conocida como Square, dijo el pasado lunes que un ex empleado descargó indebidamente informes de Cash App Investing que contenían datos de clientes estadounidenses. La compañía de pagos ha notificado a unos 8,2 millones de clientes actuales y antiguos sobre la violación, según una presentación regulatoria.

El empleado tenía acceso regular a los informes como parte de su trabajo, pero el acceso del 10 de diciembre se produjo después de haber terminado su empleo.

Block dijo que los informes incluían el nombre completo de los clientes y la cuenta única de corretaje. Algunos clientes tenían más datos en el informe, incluyendo el valor de la cartera, las tenencias y la actividad comercial de un día. No incluían nombres de usuario, contraseñas, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, información sobre tarjetas de pago o cuentas bancarias, direcciones u otra información personal identificable.

Block, cuyo CEO es Jack Dorsey, dijo que los informes tampoco incluían códigos de seguridad, códigos de acceso o contraseñas de las cuentas de Cash App Investing.

La empresa notificó la infracción a las autoridades reguladoras pertinentes y a las fuerzas del orden pero aun no ha completado su investigación sobre el incidente. No obstante, espera que no afecte a sus operaciones o resultados financieros.

"La empresa se toma muy en serio la seguridad de la información perteneciente a sus clientes y sigue revisando y reforzando las salvaguardias administrativas y técnicas para proteger la información de sus clientes", dijo Block en la presentación.