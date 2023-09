Notables caídas en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) ha retrocedido con fuerza en las últimas 24 horas y se sitúa en los 26.600 dólares, mientras que el ethereum (ETH), que ha seguido su estela, se sitúa justo por debajo de los 1.600 dólares.

Los activos digitales siguen sufriendo en sus carnes la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El banco central estadounidense no subió los tipos de interés, pero anunció que se mantendrían más altos desde más tiempo y adoptó una postura más dura de lo que le habría gustado al mercado. Las decisiones de otros bancos centrales, que en gran medida se han situado en la línea de la Fed, tampoco han ayudado.

"Los mercados de acciones y tasas de Estados Unidos han roto algunos niveles muy clave a raíz de esto, y la reflexividad puede tomar el control con la tesis bajista a partir de aquí. Este movimiento macro podría filtrarse en los criptomercados y llevar a BTC más abajo con él, aunque con una beta más baja en comparación con otros mercados macro muy estirados como el Nasdaq", explican los expertos de QCP Capital.

En las últimas sesiones, la renta variable ha caído con fuerza, con el Nasdaq y el S&P 500 cediendo por encima del 1,5% en las últimas sesiones, mientras que el bono estadounidense ha alcanzado niveles no vistos en casi dos décadas y el índice del dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas principales, alcanzó su nivel más alto desde la crisis bancaria de marzo.

Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA, recalca que estos úlacontecimientos dibujan un panorama muy complicado para las empresas de la esfera de las criptos, ya que "los costes de endeudamiento seguirán siendo elevados y la refinanciación será una pesadilla" para el sector.

Por su parte, Craig Erlam, también analista sénior de mercados de OANDA, destaca que la tendencia de la criptomoneda reina es marcadamente bajista, "pero hay cosas más importantes en las que centrarse". "En términos generales, el bitcoin no ha cambiado mucho últimamente. Ha habido algunos brotes de volatilidad, pero en cuanto al precio, está fluctuando principalmente entre 25.000 y 27.500 dólares. Tal vez se trate simplemente de que los operadores esperan más noticias sobre los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) u otros catalizadores dentro del espacio, ya que el movimiento posterior a la Fed no fue particularmente significativo", añade este experto.

No obstante, otros expertos señalan que la nula reacción positiva tras el retraso de los pagos relacionados con la quiebra de Mt. Gox no es una señal nada halagüeña para el bitcoin. El malogrado 'exchange' debía liberar en el mercado unos 850.000 BTC (23.000 millones de dólares), lo que el mercado temía que ejerciese una importante presión vendedora sobre la criptomoneda reina debido al aumento de oferta, pero ayer el encargado de supervisar el proceso de liquidación retrasó un año la ejecución de los pagos. Pese a ello, el precio de la criptomoneda reina no ha dado síntomas de repunte.

En el resto del mercado, las 'altcoins' también han sufrido de lo lindo. XRP ha sido la que mejor ha mantenido el tipo, mientras que dogecoin (DOGE), cardano (ADA), solana (SOL) o polkadot (DOT) han caído por encima del 1% y del 2% en algunos casos en la última jornada.