Las criptomonedas comienzan el lunes con alzas y optimismo. El bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los 104.000 dólares, mientras que el ethereum (ETH) se revaloriza casi un 3% y busca romper por encima de los 2.600 dólares.

Las 'altcoins' también se tiñen de verde. Las subidas algo más contenidas de solana (SOL), XRP o tron (TRX) contrastan con los avances destacados, en algunos casos de más del 5%, de cardano (ADA), dogecoin (DOGE), sui (SUI) y chainlink (LINK), entre otros.

A los criptoactivos les está beneficiando el acuerdo anunciado entre Estados Unidos y China en materia comercial. Durante 90 días, los aranceles combinados del 145% que aplica Estados Unidos a la mayoría de las importaciones chinas se reducirán al 30%, incluida la tasa vinculada al fentanilo, antes del 14 de mayo, mientras que los aranceles chinos del 125% sobre los productos estadounidenses se reducirán al 10%, según han confirmado ambas potencias en un comunicado conjunto.

El acuerdo ha llegado tras las reuniones bilaterales que ambos países han mantenido en Suiza, donde han reconocido "la importancia de sus relaciones económicas y comerciales bilaterales para los países y la economía mundial y la importancia de una relación económica y comercial sostenible, de largo plazo y mutuamente beneficiosa". Además, Washington y Pekín "establecerán un mecanismo para continuar las discusiones sobre las relaciones económicas y comerciales", que estará formado por He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado; Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Estos avances han cambiado por completo el ánimo de los inversores tras conocer en las últimas semanas unos datos macroeconómicos no muy halagüeños. En este frente, este martes se conocerá la lectura del Índice de Precios de Consumo (IPC) de abril, el cual se espera que se modere al 2,3% en tasa interanual.

“Si se confirma esta expectativa, el mercado podría interpretar el informe de inflación como positivo. A menos que haya titulares negativos sobre aranceles, los datos de inflación de esta semana podrían ser un catalizador alcista y llevar al bitcoin a nuevos máximos históricos", apunta Markus Thielen, fundador de 10x Research.

Ello, a pesar del aviso estanflacionista de la Reserva Federal (Fed). Después de no tocar los tipos de interés en la reunión de abril, el presidente Jerome Powell aseguró que los recortes de tipos no están garantizados y que no tiene claro cuál es "el camino apropiado". En las últimas semanas, el banco central estadounidense ha reiterado que necesita más tiempo para valorar adecuadamente el impacto de los aranceles en la economía estadounidense.

Asimismo, el capital institucional sigue fluyendo hacia los criptoactivos. El ETF al contado de bitcoin de BlackRock (IBIT) ha registrado entradas netas durante 20 días hábiles consecutivos, acumulando más de 5.000 millones de dólares en este período, según datos de SoSoValue.

Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, considera que el "gran motor silencioso" es la liquidez del mercado. Según este experto, se siguen inyectando dólares en el sistema del lado del Tesoro pese a la postura de la Fed. "Esta expansión monetaria, unida a la reducción de BTC en 'exchanges' (en mínimos de siete años), crea un entorno favorable para que los precios sigan subiendo. Pero no es una tendencia asegurada, pues el mercado sigue muy sensible a la evolución de los datos macro y a la política monetaria", explica.

"Así, entramos en un mes donde la narrativa alcista se fortalece, pero el margen de error es mínimo. El verdadero catalizador de los próximos movimientos no está en los gráficos, sino en los acuerdos que puedan alcanzarse (o no) en la mesa de negociaciones entre las grandes potencias", sentencia.