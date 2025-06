Los precios del bitcoin descienden este jueves. Mientras la criptomoneda lucha por recuperarse tras alcanzar máximos históricos a finales de mayo, su cotización registra caídas que rondan el 0,7%, con lo que se mueve en la zona de los 104.000 dólares ante las persistentes incertidumbre comerciales y económicas.

La falta de señales claras sobre cuándo se producirá finalmente la llamada entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantiene a los mercados estancados. A esto se suma la incertidumbre sobre el comercio por los efectos de los aranceles y los últimos datos económicos, que mostraron el miércoles que el mercado laboral estadounidense se está enfriando.

Y es que, aunque las criptomonedas no se ven directamente afectadas por los aranceles o la debilidad de la economía, sí que son susceptibles a los cambios en el sentimiento del mercado dada su naturaleza especulativa.

Por el momento, el comportamiento del mercado sigue siendo volátil, dando muestra de que el impulso alcista se enfrenta a resistencias tanto técnicas como psicológicas en niveles más altos. Además, el rendimiento de otras criptomonedas como ETH y XRP sugiere que los inversores están diversificando sus posiciones en lugar de centrarse únicamente en la criptomoneda reina.

No obstante, este jueves, Ether cae un 0,4% y XRP se deja un 1,7%. Por su parte, Solana y Cardano bajan alrededor de un 2,5% ambas.

En cuanto al aspecto técnico del bitcoin, el analistas de Bolsamanía, César Nuez, recuerda que hace tan sólo unas sesiones, el bitcoin conseguía dibujar nuevos máximos históricos tras lograr perforar el nivel de los 110.000 dólares.

Ahora, "estamos viendo una pequeña corrección que se puede interpretar hasta como una sana consolidación de niveles tras las subidas experimentadas desde los mínimos del mes de abril". Sin embargo, cree que "su comportamiento está siendo bueno".

La criptomoneda se ha revalorizado un 50% en los últimos dos meses y parece que quiere continuar con su escalada alcista. Para las próximas sesiones no descarta acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 120.000 dólares. "Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 93.600 dólares. No veremos una señal de debilidad importante mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", explica.