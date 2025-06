Hace tan sólo unas sesiones, el bitcoin conseguía dibujar nuevos máximos históricos tras lograr perforar el nivel de los 110.000 dólares.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 100.000 S2 93.600 R1 112.345 R2 --- Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Su comportamiento está siendo bueno, y prueba de ello es que estamos viendo una pequeña corrección que se puede interpretar hasta como una sana consolidación de niveles tras las subidas experimentadas desde los mínimos del mes de abril. La criptomoneda se ha revalorizado un 50% en los últimos dos meses y parece que quiere continuar con su escalada alcista.

Para las próximas sesiones no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 120.000 dólares. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 93.600 dólares. No veremos una señal de debilidad importante mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.