Las criptomonedas son incapaces de recuperarse de las últimas caídas. El bitcoin (BTC) se ha dejado alrededor de un 3% en las últimas 24 horas y en estos momentos cotiza alrededor de los 86.300 dólares tras llegar a poner en juego los 82.000 dólares.

Lo mismo sucede en el resto de los activos digitales. El ethereum (ETH), la mayor 'altcoin' del mercado, pierde más de un 4% y se mueve cerca de los 2.370 dólares después de haber llegado a perder los 2.300 en las últimas 24 horas. Otros tokens como XRP, Binance coin (BNB), cardano (ADA) o dogecoin (DOGE) ceden con más moderación, mientras que solana (SOL) y litecoin (LTC) registran alzas contenidas.

Los expertos destacan que la demanda institucional de la criptomoneda reina y de ether siguen debilitándose, acercando el mercado de futuros de CME a una situación de 'backwardation'. Esta es una señal de menor demanda y se produce cuando el precio de un activo en el mercado de futuros es más bajo que el precio al contado. Suele ocurrir cuando se espera que la oferta de un activo sea más abundante en el futuro o cuando hay una menor demanda.

En este sentido, la debilidad de la demanda institucional se refleja en los flujos de salida de capitales de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado. Ayer, el IBIT de BlackRock registró un récord de salidas netas, de hasta 418,1 millones de dólares, según datos de Farside Investors. En total, las salidas netas ascendieron a 754,6 millones de dólares este miércoles, lo que eleva el total a más de 3.300 millones de dólares desde inicios de febrero.

El principal factor detrás de los últimos retrocesos vuelve a ser, según los expertos, la política de Donald Trump. Ayer, el presidente de Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 25% sobre las importaciones de la Unión Europea, que serán promulgados de manera oficial "muy pronto". "Serán del 25%, y se aplicarán a los automóviles y a todo lo demás", ha asegurado ante la prensa al término de la primera reunión de su gabinete.

De hecho, Trump llegó a asegurar que la UE se creó "para fastidiar a Estados Unidos". "Realmente se han aprovechado de nosotros de una manera diferente. No aceptan nuestros coches. No se aceptan, en esencia, nuestros productos agrícolas. Usamos todo tipo de razones para no aceptarlos. Seamos sinceros: la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ése es su propósito. Y lo han hecho muy bien", ha manifestado.

Recientemente, el bitcoin y otras criptos han caído con fuerza tras los anuncios de que los aranceles a Canadá y México comenzarán a aplicarse en marzo. De igual modo, las restricciones adicionales que el Gobierno de Trump planea imponer a las exportaciones de chips a China tampoco han gustado a los mercados, sobre todo a los de criptomonedas.

Y es que, tras cada anuncio arancelario, las criptos han caído con fuerza, ya que se cree que estas medidas empeoran, entre otras muchas cosas, las perspectivas de bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Además, las acciones tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), se han correlacionado muy estrechamente con las criptomonedas en los últimos tiempos.

Lo cierto es que el bitcoin está cada vez más cerca de los niveles previos a la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. El mercado esperaba que la nueva administración promulgara una agenda procripto que, por el momento, ha decepcionado, bien por las altas expectativas generadas durante la campaña electoral, bien por la lentitud a la hora de conseguir implantar dichas medidas. Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, resume bien el sentimiento del mercado: "Se suponía que Trump sería positivo para las criptos, pero ahora parece que está ocurriendo todo lo contrario".

La esperanza del mercado es que el Índice de Gastos de Consumo Personal, el llamado índice PCE, sirva como soporte para los activos de riesgo cuando se publique mañana. Este indicador es el favorito de la Fed para orientar su política monetaria, por lo que una lectura positiva podría influir en las previsiones de bajadas de tipos de interés en el futuro.

No obstante, Noelle Acheson, autora del boletín 'Crypto is Macro Now', señala que una buena lectura también puede ser interpretada de forma negativa. "Incluso si el PCE resulta más bajo de lo previsto, podría tomarse como una confirmación de desaceleración del crecimiento, enviando a los mercados a otra espiral de preocupación. Así que este mal humor es en gran parte impulsado por factores macroeconómicos", señala esta experta, al tiempo que muestra su preocupación por los aranceles, las elevadas valoraciones corporativas y la sobreexposición de las carteras a la inteligencia artificial.

Con todo, Acheson cree que las criptomonedas podrían encontrar estabilidad pronto, gracias a la doble naturaleza de bitcoin como activo de riesgo y refugio seguro similar al oro digital. "Para la mayoría de las carteras, la dualidad como activo de riesgo y refugio seguro sugiere que hay un precio en el que los nuevos inversores a largo plazo comenzarán a entrar, lo que alentará también el regreso de los traders", agregó.

Por técnico, 10x Research señala que estamos cada vez más cerca de ver un descenso del bitcoin hasta los 70.000 dólares si el bitcoin pierde los 82.000 dólares. En este nivel, explica la firma, es posible que se pueda producir un rebote.

Los 82.000 dólares constituyen en estos momentos el llamado "precio realizado de los tenedores a corto plazo", que es el precio promedio al que las direcciones que han mantenido BTC por menos de 155 días compraron sus monedas. Esta métrica sugiere que la posible zona de demanda está alrededor de los 82.000 dólares.

"Históricamente, BTC rara vez cotiza por debajo de este nivel en mercados alcistas durante períodos prolongados, mientras que en mercados bajistas tiende a permanecer por debajo durante más tiempo. Si el patrón de consolidación de 2024 se repite, BTC podría descender hasta aproximadamente 82.000 antes de estabilizarse", sentencian estos expertos.