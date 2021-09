Taro Kono, el ministro a cargo del impulso de las vacunas en Japón, lidera actualmente las encuestas de opinión popular entre los candidatos que podrían convertirse en el próximo líder del país.

Kono ha obtenido el 31,9% de apoyo de los encuestados en un sondeo telefónico realizado a nivel nacional durante el fin de semana, según la agencia de noticias local 'Kyodo News' y 'CNBC'. Otra encuesta realizada por el diario Yomiuri Shimbun también mostraba que Kono era votado como la persona más adecuada para asumir el cargo, informó 'Reuters'.

Las quinielas para dirimir quién será el nuevo líder del partido de gobierno en japón y candidato en las elecciones generales de otoño, suceden al anuncio del primer ministro Yoshihide Suga de que no se presentará a las próximas elecciones al partido. Antes del anuncio, Suga había sido criticado por su gestión de la situación de Covid en Japón, con múltiples partes del país actualmente bajo estado de emergencia.

Otros posibles aspirantes conocidos en las próximas elecciones del Partido Liberal Demócrata son el ex ministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida, el ex ministro de Defensa Shigeru Ishiba y la ex ministra de Interior Sanae Takaichi. Durante el fin de semana, los medios de comunicación locales informaron de que Suga está dispuesto a apoyar a Kono para sucederle.