El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ha anunciado este viernes que no se presentará a la carrera por el liderazgo del partido gobernante a finales de este mes, allanando el camino para un nuevo líder nipón en las elecciones generales que se celebrarán entre octubre y noviembre, después de sólo un año en el cargo.

En declaraciones ante los medios, Suga ha explicado que originalmente había planeado presentarse el 29 de septiembre para liderar el Partido Liberal Democrático (PLD), pero que dirigir la respuesta a la pandemia de Japón y hacer campaña para el puesto del PLD al mismo tiempo dividió sus energías. "He decidido no presentarme a las elecciones para liderar el partido, ya que me gustaría centrarme en las medidas contra el coronavirus", ha señalado Suga.

Suga se ha enfrentado a las críticas y a la caída del apoyo público por una respuesta al Covid-19 considerada demasiado lenta y escasa y por la celebración de los Juegos Olímpicos a pesar de la preocupación por la salud del público. Sin embargo, el primer ministro ha defendido que había puesto toda su energía en políticas importantes, incluida la respuesta al virus, desde que asumió el cargo.

"Pero hacer ambas cosas requiere una enorme energía y he decidido que debo elegir una u otra", ha insistido. "Como he dicho repetidamente a la gente, proteger la vida y la salud de las personas es mi responsabilidad como primer ministro, y a eso me dedicaré".

Suga asumió el cargo a mediados de septiembre de hace un año tras la dimisión de su predecesor, Shinzo Abe, por problemas de salud y con su salida no será candidato a las 49ª elecciones a la Cámara de Representantes nipona. El PLD tiene la mayoría en el Parlamento, lo que significa que el nuevo jefe de gobierno será probablemente quien sea elegido líder del partido. El inicio oficial de la campaña es el 17 de septiembre.

El movimiento de Suga se considera en gran medida una decisión política para que el PLD pueda tener un nuevo líder antes de los comicios. La legislatura de la Cámara Baja termina a finales de octubre y las elecciones para el nuevo Parlamento deben celebrarse a finales de noviembre.