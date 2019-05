China asegura que provocar disputas comerciales es una muestra de "claro terrorismo económico"

China también ha avisado de que podría frenar la importación a EEUU de minerales de tierras raras

Bolsamania | 30 may, 2019 07:22

El viceministro de Asuntos Exteriores de China, Zhang Hanhui, ha asegurado este jueves que provocar deliberadamente disputas comerciales equivale a un "claro terrorismo económico", en medio de la creciente guerra comercial con Estados Unidos.

Zhang ha hecho las declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la guerra comercial durante una sesión informativa sobre el viaje del presidente chino, Xi Jinping, a Rusia la próxima semana.

"Este tipo de provocación deliberada de disputas comerciales es un claro terrorismo económico, el homicidio económico, el bullying económico", ha indicado Zhang. China ha aumentado sus críticas a Washington desde que Estados Unidos aumentó este mes los aranceles a las importaciones chinas y a la empresa china Huawei, que ha incluido en su 'lista negra'.

"No hay ganadores en una guerra comercial. No hay ganadores", ha insistido Zhang. "Nos oponemos a una guerra comercial, pero no tenemos miedo a la guerra comercial", ha recalcado.

"Hasta que los mercados vean signos alentadores de que ambas partes aseguran el acuerdo comercial, es muy probable que este sentimiento negativo y la aversión general al riesgo continúen castigando a los mercados", dicen los expertos de FXTM.

China también ha avisado de que podría frenar la importación a EEUU de minerales de tierras raras que se usan en la fabricación de productos de alta tecnología y de dispositivos militares, para contrarrestar las medidas implantadas por el presidente Donald Trump.

"La escalada más reciente sugiere un desacoplamiento parcial de los dos países, al menos en el espacio relacionado con la tecnología y la seguridad nacional. El pensamiento de China es prepararse para una prolongada guerra comercial y seleccionar enfoques de represalia", señalan desde Barclays.