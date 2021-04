La resistencia clave se encuentra en los 252,20 euros

Análisis Técnico RECTÁNGULO S1 216,75 S2 180 R1 252,20 R2 262,45 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Volkswagen es uno de los valores que tenemos en el punto de mira y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas jornadas. Desde hace más de un mes la compañía se viene moviendo en una banda lateral como respuesta a las subidas del 65% de comienzos de año. Es importante que la corrección del corto plazo no se extienda por debajo del soporte de los 216,75 dólares. Esto complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 180 dólares. No obstante lo más normal es que acabemos viendo la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 252,20 euros nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 262,45 euros, máximos históricos de la compañía. Si consigue superar estos precios sería muy probable que pudiéramos acabar viendo un ataque al nivel de los 300 euros.

