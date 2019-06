Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties se posicionan como una magnífica opción de compra

Ambos valores nadan a contracorriente en el selectivo español

La toma de posiciones por estos precios parece una buena opción

Los mercados internacionales siguen muy revueltos con casi todos los índices atacando niveles clave de soporte. El Ibex 35 no es menos y tras los descensos de las últimas semanas vuelve a moverse en las inmediaciones del soporte clave que presenta en los 9.000 puntos. Este nivel de demanda es clave y es que si al final los acaba perdiendo parece muy probable que veamos una extensión de los descensos hasta las inmediaciones de los 8.800 puntos. Hasta que no veamos una señal de fortaleza no parece una buena idea la de plantearnos entrar en el selectivo español si bien hay dos valores en el selectivo español que nadan a contracorriente y en donde nos podríamos refugiar en estos momentos de tempestad. Estos son Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties.

En el caso de Merlin Properties vemos como desde que comenzara el año ha experimentado una excelente evolución técnica. El valor se ha llegado a revalorizar cerca de un 20% lo que la ha llevado a superar los máximos de todos los tiempos que presentaba en los 12,85 euros. Tras perforar este nivel de resistencia el valor se encuentra en una sana toma de beneficios con apenas profundidad. Esto es una muestra de la fortaleza actual de las compras lo que nos hace pensar en una próxima vuelta de las compras. La resistencia clave se encuentra en los 12,18 euros. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de este nivel de oferta ya que sería la señal que nos haría pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel de los 13,50 euros, precios que creemos que podría acabar alcanzo este mismo año.

El aspecto técnico de Colonial es muy similar al de Merlin Properties. El comienzo de año ha sido también espectacular llegando a revalorizarse cerca de un 30%. Aunque su revalorización ha sido mayor la compañía no ha conseguido superar los máximos si bien la escasa corrección en la que se viene moviendo en la actualidad parece indicarnos que poco podría tardar en meterse en subida libre. Un cierre por encima de los 10,07 euros sería la señal que nos haría interesarnos por la compañía y es que parece más que probable que podamos acabar viendo un ataque, en las próximas semanas, al nivel de los 12 euros.