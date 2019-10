El Nasdaq se mete en subida libre tras superar resistencias

El selectivo consigue cerrar el pasado viernes por encima de la resistencia de los 8.027 puntos

Para las próximas sesiones podríamos acabar viendo una continuación de las subidas hasta el nivel de los 8.500 puntos

NASDAQ 100 8.029,217 0,78% 62,50 Max: 8.033,29

Min: 7.926,60

Volume: -

MM 200 : 7.487,54

Fantástica figura en el Nasdaq que consigue terminar el viernes de la semana pasada por encima de la resistencia de los 8.027 puntos. Estos precios corresponden a lo máximos de todos los tiempos por lo que parece que estamos ante el final del movimiento lateral en el que se viene moviendo el valor desde hace meses. El índice no ha cubierto el gap alcista que se dejara el pasado día 11 lo que es una señal de fortaleza que nos muestra la tremenda fortaleza actual de las compras. El primer objetivo de subida lo podríamos situar en los 8.500 puntos, niveles que no descartamos que pueda acabar alcanzado antes de que termine el año. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 7.463 puntos, precios un 7% por debajo de los actuales.