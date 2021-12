No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.600 puntos

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.210 S2 8.000 R1 8.600 R2 9.000

Leves subidas en el Ibex 35 que no mejora su complicado aspecto técnico. El selectivo no puede cerrar por encima de los máximos de las dos últimas sesiones por lo que seguimos muy pendientes del soporte de los 8.210 puntos. Si perdiera este nivel de precios es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 8.000 puntos. No volveremos a ver una señal de fortaleza importante mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.600 puntos.

