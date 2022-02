Atentos a un posible cambio de tendencia en el selectivo español.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.082 S2 7.662 R1 8.607 R2 8.800 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ibex abre con un importante gap bajista y perfora los mínimos que dibujara el pasado 20 de diciembre. Parece que por estos precios entra el dinero, lo que sin duda es una buena señal por el momento. No obstante, hay que tener muy en cuenta que el hueco bajista se encuentra en el cierre de la sesión de ayer en los 8.440 puntos. Mientras que no consiga cubrirlo no apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza. Si el cierre de la sesión se produjera por debajo de los 8.082 puntos, se confirmaría un cambio de tendencia y una continuación de las caídas hasta el nivel de los 7.663 puntos. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de la sesión de este miércoles, en los 8.607 puntos. la resistencia clave se encuentra en los 8.912 puntos, precios un 8% por encima de los actuales.

