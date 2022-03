No veremos una señal de fortaleza importante mientras que e mantenga cotizando por debajo de la media de 200 sesiones

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 32.272 S2 30.000 R1 35.000 R2 35.824 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Dow Jones consiguió cerrar este martes por encima de la resistencia del corto plazo que presenta en los 33.515 puntos. Esto supone una pequeña mejora en su aspecto técnico si bien no debemos olvidar que se encuentra muy cerca de los mínimos anuales situados en los 32.272 puntos. No perderemos de vista su comportamiento en este nivel de precios ya que si los pierde se confirmaría definitivamente un cambio de tendencia que podría acabar llevando la cotización del selectivo hasta el nivel de los 30.000 puntos. Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 34.179 puntos si bien seguiremos extremando la prudencia mientras que no recupere la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra en los 35.000 puntos.

