Su aspecto técnico sigue siendo impecable

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA

Maxim Integrated Products es uno de los valores del Nasdaq que no perderemos de vista. El valor no ha podido con la resistencia de los 98,31 dólares y tras un alto en el camino podríamos ver una continuación de las subidas: Sin lugar a dudas a es uno de los valores que no perderemos de vista. No apreciaremos una complicación técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los 85 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Hasbro se encuentra atacando la resistencia de los 101,24 dólares. Muy atentos a un cierre por encima de este nivel de precios ya que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 110 dólares. Es uno de los valores a tener muy en cuenta en las próximas jornadas.

Atentos que Pepsi se acerca a la resistencia de los 148,77 dólares, máximos históricos y parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo desde hace meses. Si consigue superar estos precios podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 170 euros.