Atentos al comienzo de un nuevo impulso alcista en cualquier momento

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 35 S2 33.82 R1 36.67 R2 40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde los mínimos anuales del mes de julio hemos visto una mejora espectacular en la serie de precios de Bouygues. La compañía se ha revalorizado desde entonces un 20%. Esto la ha llevado a atacar la resistencia de los 36 euros, precios que está superando en las últimas jornadas. Esto supone una mejora sustancial de su aspecto técnico que nos podría hacer pensar en una extensión de las ganancias, en una primera instancia, hasta el nivel de los 38 euros. No obstante no descartamos acabar viendo una extensión de su escalada alcista hasta los máximos de 2020 que presenta en los 41,32 euros. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en las próximas semanas. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 35 euros.

