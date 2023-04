El S&P 500 lleva varias sesiones consolidando niveles tras conseguir superar la resistencia de los 4.078 puntos.

Análisis Técnico THROW BACK S1 3.808 S2 3.700 R1 4.195 R2 4.325 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El índice norteamericano se encuentra a punto de confirmar la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. A corto plazo estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 4.200 puntos. Esto confirmaría, no sólo el apoyo en la media, si no también la confirmación de un throw back a la directriz bajista proyectada desde los máximos históricos de comienzos de 2022. Si consigue superar los 4.200 puntos es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4.325 puntos. La rotura de estos precios podría llevar al S&P hasta los 4.800 puntos, máximos históricos. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3.808 puntos, mínimos del pasado mes de marzo.