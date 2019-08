ThyssenKrupp: ¿a por los mínimos de 2003?

Podemos ver lo impecable del soporte que presenta el título en los aproximadamente 11 euros

A la vista del gráfico mensual, por aquello de mirar las cosas con más perspectiva, podemos observar lo impecable del soporte que presenta el título en los aproximadamente 11 euros. Nivel desde el que ha rebotado, que se corresponde con la recta que une los mínimos crecientes de 2008, 2102 y que pasa por los mínimos anuales.

Luego, en función de que el título respete o no (en velas semanales) dicho soporte, tenemos una u otra estrategia. O lo que es lo mismo, en la medida en que respete el soporte de los 11 euros podemos intentarlo por el lado largo o alcista, aunque solo sea en concepto de rebote, con objetivo de subida en la importante resistencia de los 14,45 euros (máximos de mayo). Pero la pérdida de los 11 euros en velas semanales y con holgura, no solo nos obligaría a girarnos en la estrategia. Sino que, también, nos estaría invitando a abrir cortos (posiciones bajistas), con objetivo en el origen del movimiento: los 6,85 euros (mínimos de 2003).

El pasado mes de junio conocimos que Bruselas prohibía la fusión entre ThyssenKrupp y Tata Steel. La Comisión Europea afirmaba en un comunicado que esta operación "habría reducido la competencia y aumentado los precios para diferentes tipos de acero". Además, apostilló que "las partes no ofrecieron recursos adecuados para abordar estas preocupaciones". Bruselas anunció en octubre la apertura de una investigación en profundidad tras haber constatado en su análisis preliminar posibles problemas en los mercados de productos de acero con revestimiento metálico para empaquetado y productos de acero galvanizado en caliente para la industria automovilística. En este sentido, los compradores europeos de los productos afectados no habrían sido capaces de recurrir a las importaciones para compensar los mayores precios en Europa por varias razones, entre ellas los requisitos de calidad que deben tener este tipo de productos. Desde Thyssenkrupp ya descontaban que no contarían con la luz verde del organismo europeo y por ello anunció la salida a bolsa de su división de ascensores además de la cancelación de la escisión en dos compañías que anunció el pasado mes de septiembre.