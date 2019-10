Telefónica ataca la directriz bajista de los últimos cuatro años

En este instante los títulos de nuestra operadora cotizan en plena zona de resistencia

Tenemos dos sesiones por delante para comprobar si el título es capaz de confirmar, con holgura y en velas semanales, por encima de la directriz.

Las importantes subidas acumuladas desde los mínimos del agosto en nuestra operadora, cercanas al 25%, le colocan en plena zona de resistencia, concretamente en la recta directriz bajista (por aquello de tener al menos tres puntos de tangencia). Esta recta une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde agosto de 2015. Aunque no basta con cerrar por encima y en velas semanales. Es necesario, además, que confirme por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente: los máximos de julio en los 7,50 euros. Pero, en la medida en que el precio no confirme la ruptura en velas semanales, y si puede ser con un claro incremento del volumen no tendremos nada. Así que no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué quiere hace y cuándo. Aunque todo apunta a que esta puede ser la buena, sobre todo si el Ibex es capaz de dejar atrás de una vez por todas la resistencia de los 9.410 puntos.