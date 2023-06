Solaria mantiene el rebote del corto plazo, aunque sin olvidar que ofrece uno de los peores aspectos técnicos del selectivo español.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 12,49 S2 12,07 R1 15,04 R2 16,72 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Su tendencia bajista desde que dibujara los máximos anuales, a comienzos de año, es impresionante. Desde entonces se ha llegado a desplomar cerca de un 40%. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 15,04 euros.

No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios. No obstante, para ver una mejora más consistente deberíamos esperar a que se subiera por encima de la media de 200 sesiones, y para ello debería superar el nivel de los 16 euros. Tomar posiciones a los precios actuales no parece que sea una buena idea, ni mucho menos.