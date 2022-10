Solaria da una nueva señal de debilidad al abandonar el soporte de los 15,83 euros.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 14 S2 12 R1 16 R2 17,4 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Su aspecto técnico se ha complicado fuertemente en apenas 20 días. El Abandono de la media de 200 sesiones ha llevado a su cotización hasta el nivel de los 16 euros, precios que también ha perdido lo que nos hace pensar en un ataque inminente al nivel de los 14 euros.

Su aspecto técnico es complicado y no descartamos que si no logra sujetarse en estos precios pudiéramos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 12 euros. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 17,41 euros.