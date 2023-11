A mediados del pasado mes de Octubre pudimos ver como Meliá Hotels complicaba su aspecto técnico al abandonar el soporte clave de los 5,33 euros.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 5,06 S2 4,5 R1 5,65 R2 5,87 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Su reacción tras abandonar este nivel de precios ha sido muy pobre. No ha conseguido recuperar el nivel de los 5,50 euros y no descartamos que pueda continuar con la sangría. El soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 5,06 euros. Si los pierde se confirmaría la continuación de los descensos que podrían terminar por extenderse hasta el nivel de los 4,55 euros, niveles de comienzos de año.

No veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 5,65 euros aunque la resistencia clave se encuentra en los 6 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. No es un valor por el que nos debamos interesar a día de hoy.