IAG ha retomado el vuelo en el corto plazo.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 1,6655 S2 1,5770 R1 1,8165 R2 2,02 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde las últimas sesiones del pasado mes, vimos una recuperación de su maltrecho aspecto técnico. La compañía se ha revalorizado un 12% desde entonces lo que la ha llevado a cotizar justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Por estos precios se encuentra además, el hueco bajista que se dejara el pasado 9 de octubre. Su comportamiento en este hueco condiciona su evolución técnica. Mientras siga vivo, esto es sin cubrir, deberíamos extremar la prudencia.

A pesar de la recuperación de las últimas semanas hay que se muy conscientes de que su aspecto técnico no es bueno. Sólo veríamos una mejora con un cierre por encima de los 1,8165 euros, precios cerca de un 5% por encima de los actuales. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los mínimos de un pequeño hueco que se dejara para comenzar el mes de noviembre. El nivel clave que no debería perder si no quiere confirmar un cambio de tendencia se encuentra en los 1,5770 euros.