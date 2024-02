Enagás comienza el martes con subidas destacadas.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 14,31 S2 14 R1 15,50 R2 15,96 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 14,62 euros. Parece que se confirma el inicio de un rebote que se podría extender hasta las inmediaciones de la resistencia de los 15,50 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones. Sería una buena señal que consiguiera subirse por encima de este promedio.

No obstante, para ver una señal de fortaleza importante deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 15,965 euros. A largo plazo la resistencia clave se encuentra en los 16,74 euros, precios muy alejados de los actuales. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 14,31 euros, mínimos dibujados este mismo mes de febrero. Si los pierde podríamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 14 euros. No debemos olvidar que su tendencia es claramente bajista.