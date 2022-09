Fuertes caídas las que pudimos ver el pasado viernes en Repsol, que pulverizó el soporte de los 11,53 euros.

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE S1 10,71 S2 10 R1 12,66 R2 13,84 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ojo que la compañía del Ibex abandona la media de 200 sesiones y podríamos estar ante un cambio de tendencia en el medio y largo plazo. Para las próximas semanas no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 10 euros.

No veremos una señal de fortaleza hasta que no consiga volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones, y para ello debería lograr cerrar por encima de la resistencia de los 12,40 euros. La petrolera no volverá a la senda alcista mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 13,84 euros.