Basta con mirar el gráfico semanal para darse cuenta de lo mucho que le está costando al título cerrar, o lo que es lo mismo anular, el hueco bajista semanal que tiene en los 8,756 euros.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 7.50 R1 8.756 R2 9.19 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Son tantos los intentos de cerrar el hueco bajista semanal de marzo, en los 8,756 euros, que el día que lo haga es probable que no tenga implicaciones de ningún tipo. Sobre todo porque se cerró en diario y se ha rellenado en su totalidad en varias ocasiones. Pero es verdad que por el momento no en velas semanales. Para ello ha de hacerlo a precio de cierre de un viernes por encima de los 8,756 euros. Cerrarlo será por definición una señal de fortaleza, pero casi que me fijaría ya más en la importante resistencia que tiene un poco más arriba: el último gran máximo decreciente en los 9,19 euros (los máximos de junio). Solo por encima de esta resistencia tendremos un primer gran máximo creciente, que no es poca cosa. Para nada estamos hablando de una vuelta a máximos ni nada parecido. Pero hay que ir paso a paso, y el primero consiste en cerrar el hueco bajista semanal y si puede ser colocarse por encima de los máximos de junio, mejor que mejor.