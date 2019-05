La renovada fortaleza del bitcoin se acelera: ¿a por los 10.000 dólares?

El futuro nos ha dejado un hueco alcista este lunes en los 8.140 puntos

Bolsamania | 27 may, 2019 08:18 - Actualizado: 09:19

Correcciones puntuales aparte, en teoría la criptodivisa parece querer construir un nuevo impulso alcista con objetivo en la resistencia psicológica de los 10.000 dólares.

BTC 8.790,91 BTC 0,74% 64,69 Max: -

Min: -

Los mínimos y máximos crecientes en el futuro del bitcoin se suceden y, además, se aceleran. Recientemente, asistimos a una rápida corrección en forma de 'flash crash' en el rey de las criptodivisas y desde ahí comenzó a reestructurarse de nuevo al alza. Nuevamente, hemos despertado este lunes dejando otro hueco alcista en los 8.140 dólares, que ahora pasa a ser el soporte más inmediato de muy corto plazo. Por arriba, por el lado de las resistencias, ya no tenemos nada realmente importante hasta los 10.000 dólares. Ya no tanto porque se trate de una resistencia real, más bien por lo psicológico de la cifra en sí. El futuro del bitcoin se revaloriza desde los mínimos de diciembre por encima del 180%.

En algún momento el subyacente corregirá/drenará los últimos excesos, eso no lo duda nadie. Pero la pregunta del millón de dólares es desde lo hará y lo cierto es que en el momento actual no tenemos la más mínima señal de debilidad dentro de actual estructura de los precios. Los mínimos y máximos crecientes sin impecables y así no se cae.