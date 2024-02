Entran las compras en IAG antes de acercarse al soporte de los 1,6470 euros

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 1,647 S2 1,577 R1 1,8440 R2 1,8925 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Esto es una buena señal que, no obstante, no mejora su aspecto técnico. La compañía se mantiene cotizando por debajo de la media de 200 sesiones. Debería empezar por subirse por encima de este promedio para empezar a ver señales para una recuperación más sólida. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 1,8440 euros. Si consigue superar estos niveles podría atacar el nivel clave de los 1,8925 euros. Su comportamiento en estos precios es muy importante. Su superación supondría una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 2,02 euros. En estos precios podría estar el punto de inflexión para un cambio de tendencia. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 1,6470 euros.