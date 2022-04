A comienzos de año pudimos ver como Atresmedia conseguía subirse por encima de la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico RECTÁNGULO S1 3,35 S2 3,15 R1 4,03 R2 5 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante el ataque a la resistencia clave de los 4,03 euros ha propiciado un alto en el camino. La compañía se viene moviendo en una banda lateral a la espera de almacenar la fuerza suficiente que le permita superar este nivel de precios. A día de hoy lo más sensato sería mantenerse al margen y es que no deberíamos interesarnos por la compañía hasta que no consiga subirse por encima de los 4,03 euros. La superación de estos precios nos confirmaría un cambio de tendencia que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 5 euros.

Deja que te aconsejemos en tus inversiones. Prueba Trader Watch gratuitamente 15 días. En el último año acumulamos una revalorización del 140,81%.