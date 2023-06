Paccar es uno de los valores del Nasdaq que mejores perspectivas técnicas ofrece.

Análisis Técnico RECTÁNGULO S1 67,48 S2 64,33 R1 sin resistencia R2 sin resitencia Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde los primeros compases del año, hemos visto cómo la compañía se movía en una consolidación lateral como respuesta a las fuertes subidas de finales del pasado año. La pasada semana se confirmó el final de este movimiento y el comienzo de un nuevo impulso alcista al ver cómo conseguía cerrar por encima de los máximos históricos que presentaba en los 76,71 dólares. Esto le permite moverse, en la actualidad, sin resistencia alguna en su camino.

La ausencia de resistencias le ofrece el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 82 dólares. No obstante, tras las últimas ganancias, no descartamos que se tome un sano respiro en forma de consolidación. Sin duda es uno de los valores que no deberíamos perder de vista en las próximas jornadas.