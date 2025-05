Su tendencia principal es bajista

Análisis Técnico PULL BACK S1 6,20 S2 5,61 R1 6,50 R2 6,90 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Mucho cuidado con el fin del rebote en Meliá Hotels. Ojo que la compañía podría estar dando forma a un pull back a la media de 200 sesiones. A corto plazo no descartamos ver la aparición de una señal de debilidad que nos haga pensar en una vuelta de las compras. Un cierre por debajo de los 6,20 euros nos podría hacer pensar en una vuelta a los mínimos anuales dibujados en los 5,615 euros. Ojo que si los pierde se confirmaría el pull back a la media de 200 sesiones, lo que podría traer una extensión de las caídas hasta el nivel de los 5 euros. No veremos una señal de fortaleza mientras que no consiga subirse por encima de la media de 200 sesiones y para ello debería cerrar por encima de la resistencia de los 6,90 euros.