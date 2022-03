Aunque de momento por la mínima tenemos al futuro continuo del barril tipo West Texas marcando un nuevo máximo de todos los tiempos. Y si cierra claramente por encima este se colocará en subida libre absoluta.

Análisis Técnico CANAL ALCISTA S1 105 R1 115 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Cada minuto que pasa el futuro continuo del barril tipo West Texas marca nuevos máximos de todos los tiempos. Y de cerrar así podremos decir aquello de que se ha colocado en subida libre absoluta, que tal y como están las cosas parece el escenario más probable.

Así, se dice que una acción o cualquier otro activo subyacente está en subida libre, o en máximos de todos los tiempos, cuando el precio sube con fuerza y termina venciendo la resistencia que tiene en los máximos históricos. Desde ese momento se puede decir que el título ya no tiene resistencia alguna, pues no hay referencias de precios de ningún tipo por arriba.

Aquellos subyacentes que se encuentran en subida libre acostumbran a sufrir importantes subidas, ya que no existen resistencias identificables salvo las establecidos por los números redondos o las resistencias dinámicas crecientes que en ocasiones nos terminan dibujando los precios. Dicho esto, no existe mayor señal de fortaleza que la de un subyacente en subida libre. De lo que se deduce que ahora mismo el 'oro negro' puede subir hasta donde quiera. No hay resistencias de ningún tipo.