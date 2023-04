Meta acumula unos meses de destacadas ganancias.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 197 S2 167 R1 250 R2 300 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde los mínimos de 2022 dibujados a comienzos de noviembre la compañía se ha revalorizado un 150%. Esto la ha llevado a subirse por encima de la media de 200 sesiones a comienzos de febrero. Se dejó un importante hueco alcista que no ha cubierto en su totalidad. Esto es una señal de fortaleza actual de las compras. Tras una lógica toma de beneficios podríamos ver la vuelta de las compras que se podría traducir en un ataque al nivel de los 250 dólares. Su comportamiento en estos precios es muy importante. Si logra superarlos no descartamos acabar viendo una extensión de su escalada hasta el nivel de los 300 dólares. El primer nivel de soporte se encuentra en los197 dólares. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.