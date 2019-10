Liberbank: un simple rebote dentro del océano bajista

Presenta una importante resistencia en los 0,35-0,36 euros

El rebote desde los mínimos de octubre en los títulos de Liberbank no significan nada, son un simple rebote (fase de reacción) dentro de una impecable tendencia bajista primaria.

Lo cierto es que no hay mucho que decir de un título que, como Liberbank, cotiza en caída libre relativa. Es cierto que el título ha llegado a rebotar cerca del 20% desde los mínimos de principios de octubre, nada que en realidad no haya hecho el índice bancario europeo: el EURO STOXX Banks. Pero a diferencia de muchos otros títulos del sector financiero, este no presenta figura de vuelta de ningún tipo, ni tampoco ha superado ninguna resistencia importantes. Se trata de un simple rebote dentro de una impecable fase correctiva de fondo. De hecho, aun cuando rebotara hacia la zona de los 0,35-0,36 euros estaríamos hablando de un simple 'pull back' a la primera de las zonas de resistencia, antes soporte. Mucho tiene que subir este título para de alguna manera alejarse del pésimo aspecto técnico que presenta. Técnicamente, a día de hoy no hay por dónde cogerlo.