Liberbank intenta construir un suelo en la zona de mínimos históricos

El título marcó la semana pasada un nuevo mínimo histórico en los 0,2741 euros

Como se puede observar en el gráfico semanal el título se encuentra prácticamente en los mismos niveles de precio que alcanzaba a mediados de 2016, donde comenzó a rebotar.

En realidad no hay mucho que contar de Liberbank por cuanto es un título que cotiza en este momento en mínimo de todos los tiempos. Los 0,28 euros actuales son los mínimos que marcó en 2016 y que prácticamente acariciaba también en 2017. No tenemos figura de vuelta alguna ni nada que nos invite a pensar que se haya visto lo peor, pero no es menos cierto que al menos el título parece querer agarrarse como a un clavo ardiendo a los mínimos históricos. Perforarlos con claridad y en precios de cierre no haría sino echar más leña al fuego, ya que desde ese momento se colocaría en 'caída libre' absoluta, o lo que es lo mismo sin soportes de ningún tipo, ni siquiera dinámicos. La debilidad es de tal calado que incluso un rebote hacia la resistencia de los 0,3560 euros (antes importante soporte) encajaría simplemente dentro del típico movimiento en forma de rebote o de 'pull back'.